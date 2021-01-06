وزير خارجية قطر يغرد عن القمة: تنطوي اليوم صفحة الخلاف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، صورة للقادة المشاركين في القمة الخليجية الـ41 مؤكدا أن صفحة الخلاف قد طوت.

تنطوي اليوم صفحة الخلاف بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الخليجية ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة. كل الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على جهودها الكبيرة في رأب الصدع ولمّ الشمل الخليجي. https://t.co/fZ2OyBbNnt

جاء ذلك في تغريدة للشيخ القطري على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "تنطوي اليوم صفحة الخلاف بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الخليجية ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة. كل الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على جهودها الكبيرة في رأب الصدع ولمّ الشمل الخليجي".

تحت قيادة وبحكمة سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله تتطلع دولة قطر إلى مواصلة العمل الخليجي والعربي المشترك الذي يعود بالخير على الشعوب الخليجية وعلى أمن واستقرار المنطقة آملين أن يحقق هذا الاتفاق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وفي تغريدة منفصلة قال الوزير القطري: "تحت قيادة وبحكمة سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله تتطلع دولة قطر إلى مواصلة العمل الخليجي والعربي المشترك الذي يعود بالخير على الشعوب الخليجية وعلى أمن واستقرار المنطقة آملين أن يحقق هذا الاتفاق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قد غادر محافظة العلا السعودية، مساء الثلاثاء، بعد أن ترأس وفد قطر في القمة الخليجية الـ41 التي شهدت توقيع اتفاق "بيان العلا"، لإنهاء المقاطعة بين المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين مع قطر، والتي بدأت منتصف عام 2017.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن الشيخ تميم "بعث برقية إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع"