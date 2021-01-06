الحكومة القطرية: قمة العلا أسست لمرحلة جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت الحكومة القطرية في اجتماعها، الأربعاء، بنتائج أعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي انعقدت، الثلاثاء، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقالت الحكومة القطرية إن "قمة العلا، وما سادها من روح أخوية، وما سبقها من جهود وخطوات إيجابية، وبما تضمنه بيانها الختامي والإعلان الصادر عنها، قد أسست لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، عنوانها التضامن والتفاهم والثقة المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف المجلس، وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دوله".

وأشادت الحكومة القطرية برؤية الشيخ تميم والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قائلة إنه "كان لها أبلغ الأثر في انعقاد القمة ونجاح أعمالها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

كما أعربت الحكومة القطرية عن بالغ تقديرها "للجهود الخيرة والمثمرة" التي بذلها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستكملها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من أجل وحدة الصف الخليجي وتماسكه، وكذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكية.