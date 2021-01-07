لحظة توقيع قادة الخليج على بيان العلا بعد افتتاح القمة الخليجية

محمد بن سلمان في افتتاح القمة الخليجية: نحتاج إلى توحيد جهودنا لمواجهة التحديات خاصة تهديدات النظام الإيراني

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، للصحفيين يوم الخميس، إن الدول العربية التي تقاطع قطر قد تستأنف الرحلات الجوية والتجارة مع الدولة الخليجية في غضون أسبوع.

واتفقت السعودية وحلفاؤها العرب، الثلاثاء، على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر واستئناف الرحلات الجوية من وإلى البلاد، منهية مقاطعة استمرت ثلاث سنوات للدولة الصغيرة الغنية بالغاز.

ولم يذكر قرقاش موعدًا محددًا لعودة البعثات الدبلوماسية مع قطر، لكنه قال إن جميع الإجراءات المطبقة على قطر يمكن إزالتها "في غضون أسابيع" بعد اجتماع مجموعات العمل الثنائية بين الدول المتنازعة لحل القضايا وبناء "الثقة".

وقال قرقاش إن الولايات المتحدة والكويت تحاولان حل الأزمة منذ 2017، لكن الجهود استؤنفت قبل بضعة أشهر بعد زيادة الاهتمام بفتح المجال الجوي الذي دعمته الإمارات.

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر منتصف 2017 بعد اتهامها بدعم الإرهاب. ونفت قطر مرارا هذه الاتهامات.

وترفض دول المقاطعة علاقات قطر مع إيران وتركيا، كما ترفض دعمها لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال قرقاش عن تركيا "قضيتنا الرئيسية هي نظرة تركيا إلى دورها الاستراتيجي، تريد أن تكون لاعباً هاماً في المنطقة، ثم تتوسع على حساب العرب".