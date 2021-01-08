إيران تكشف عن قاعدة صاروخية على شواطئ الخليج تمتد عدة كيلومترات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، عن قاعدة صاروخية على شواطئ الخليج، وذلك وسط استمرار حالة التوتر والتصعيد مع أمريكا في المنطقة.

ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية صورة من داخل القاعدة الصاروخية ناقلة على لسان القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، تأكيده "ليس أمام إيران سوى تعزيز قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية".

وأضاف سلامي: "منطقنا هو تعزيز وحدة أراضي الوطن واستقلاله وإنجازات الثورة الإسلامية.. عدونا يرفض قوة منطق إيران لأنه يعتمد منطق القوة"، مشيرا إلى أن "هذه القاعدة إحدى منشآتنا التي تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية إضافة إلى منصات إطلاق".

وتابع قائلا: "قاعدة الصواريخ تمتد على طول عدة كيلومترات، وبحريتنا تمتلك عدد كبير من هذه القواعد.. فهي من أكثر الصواريخ تقدما والتي تستخدم في المعارك الساحلية والبحرية.. قواتنا البحرية بلغت الاكتفاء الذاتي بفضل قدرتها المحلية وقوتها الهجومية".

ولفت سلامي وفقا لفارس: "تعد صواريخ الحرس الثوري البحرية من بين الصواريخ الأكثر تقدمًا والتي تعد من بين أفضل الصواريخ في العالم في مجال المعارك من الساحل إلى البحر، أرض - أرض، جو - بحر ، بحر – جو.. وتضم صواريخ دقيقة يصل مداها مئات الكيلومترات".