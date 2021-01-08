إيران تكشف عن قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض بطول ساحل الخليج

(CNN)-- كشف الحرس الثوري الإيراني عن قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض على ساحل الخليج في محافظة هرمزكان، الجمعة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية ووكالات الأنباء شبه الرسمية.

وأظهرت صور ومقطع فيديو نُشرت في مواقع إعلامية إيرانية قاعدة تحت الأرض تضم عشرات المركبات العسكرية والصواريخ.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وهو يدخل القاعدة فوق علمي الولايات المتحدة وإسرائيل الملونين على الأرض، قبل أن يتفقد مستودع الصواريخ في مقطع فيديو دعائي على الطراز العسكري.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، قال سلامي إن القاعدة تمتد "لعدة كيلومترات" وتهدف إلى الدفاع عن المصالح الإيرانية في الخليج.

وقال سلامي، وفقًا لوكالة مهر: "ما تروه اليوم هو واحد من العديد من منشآت الصواريخ الاستراتيجية البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف سلامي: "نعتقد أن أعداءنا لا يقبلون قوة المنطق، بل يعتمدون على منطق القوة. لذلك لم يتبق لنا خيار سوى تعزيز ردعنا الهجومي والدفاعي في مواجهة مؤامراتهم الاستعمارية"، حسب قناة "Press Tv" الرسمية.

وقالت وكالتي أنباء مهر وإرنا، نقلاً عن سلامي، إن القاعدة تضم منصات إطلاق للصواريخ بعيدة المدى ذات مدى دقة يصل إلى مئات الكيلومترات مع القدرة على مقاومة "معدات الحرب الإلكترونية للعدو".

وعرضت إيران معدات عسكرية في تدريبات الأسبوع الماضي، حيث أصدر المسؤولون تحذيرات شفهية مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

وفي يوم الخميس، نقل الجيش الأمريكي طائرتين قاذفتين من طراز B-52 إلى الشرق الأوسط من قاعدتهما في الولايات المتحدة - في رابع انتشار من هذا القبيل في الشهرين الماضيين، ضمن استعراض للقوة من قبل بهدف توجيه رسالة إلى إيران.