دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في القمة الخليجية الـ41 في العلا في المملكة العربية السعودية، وما ورد فيه.

#سيناريوهات - لقاء خاص مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني https://t.co/gJqNekWgxh

جاء ذلك في مقابلة أجراها الشيخ محمد بن عبدالرحمن على قناة الجزيرة القطرية، حيث قال: "لو ننظر للأزمة لرأينا أنها آذت كثيرا مجلس التعاون والعمل الجماعي في مجلس التعاون وكانت وضع استثنائي خلال الـ3 سنوات ونصف الماضية، ولا شك بأن الحل هو انتصار لمجلس التعاون وانتصار للجميع وجميع الشعوب بالمنطقة.."

وتابع قائلا: "طبيعة الحل هو اتفاق على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي ولتكون هذه القواعد قواعد حوكمة لعلاقات الدول في المستقبل، الأساسيات التي تحدث عنها بيان العلا الذي تم توقيعه هي الأساسيات بالاتفاق وهي عبارة عن أساسيات واضحة بعدم المساس بسيادة أي دولة من الدول الأطراف وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لهذه الدول والتعاون فيما يهدد الأمن الوطني بالدول بالإضافة إلى التعاون في شؤون مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية ونعتقد أن هذه المبادئ الأساسية هي مبادئ متفق عليها بين كافة الدول.."

وأضاف: "لم يتم الاتفاق على نشر هذا البيان الموقع ولكن كما ذكرت لك هو هذه المبادئ الأساسية.. هو ليس اتفاق سري هو بيان ليس سري لكن لم يتم التطرق إلى نشره من عدمه فقط هذه هي المسألة.. القواعد المحددة لهذا البيان هي قواعد عامة وذكرتها لك وتم أيضا ذكرها في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي.. طبعا نشره من عدمه لم يتم الحديث حوله ولكن لا أعرف مدى اهتمام الدول الأخرى أيضا في نشر هذا البيان.."

وردا على سؤال إن كان هناك إحراج سواء لقطر أو السعودية أو غيرها إذا نشر البيان، قال الوزير القطري: "لا بالعكس لا يوجد أي احراج لأي دولة هو بيان على مبادئ رئيسية كما تم تناوله قبل قليل وأيضا يؤكد على الثوابت الرئيسية التي فيما بين دول مجلس التعاون والواردة في ميثاق مجلس التعاون.."