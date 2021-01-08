دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، بشار الأسد، مقطع فيديو تناول فيه علامات ظهور المهدي المنتظر أو المسيح أو كليهما معا وكيفية معرفة إن كان هذا سيحدث في عصرنا هذا؟

جاء ذلك في مقطع فيديو بعنوان "معجزة السوريين" نشره مخلوف على صفحته بفيسبوك، حيث قال: "هل الأحداث التي حصلت معنا بسنة الـ2020 على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي من خلال بلاء وكوارث طبيعية ووباء توقف الضجيج والحجيج هل كل هذا كان طبيعي؟ أم هي علامات تسمى علامات صغرى ما قبل الظهور؟".

وتابع مخلوف قائلا: "الكل سمع عن الظهورات في آخر الزمان بحسب ما تقول نبوءات ظهور الإمام المهدي أو نزول السيد المسيح أو كلاهما فكل الأمور هاي هل العلامات الي صارت في السنة الماضية والي واكبها وضع معيشي مزر هل هي العلامات الصغرى؟".

وأضاف: "سنة 2021 هي الي رح تكون الفيصل في هذا الأمر فإذا رافق أو واكب أو حصل بـ2021 زلازل مدمرة وبراكين محرقة ونيازك نارية ملتهبة وفيضانات مغرقة إضافة إلى انهيارات مالية متسلسلة وللأسف وفيات بأعداد كبيرة متفرقة، كل هذا الأمر هل إذا حصل فاعرفوا أننا في عصر الظهور وكل هذه المعطيات هي تسمى علامات كبرى وكل هذه الأمور تحتاج إلى وقفة مختلفة فتحتاج منا كسوريين أن ننظر بمنظار مختلف.."