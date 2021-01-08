ترامب ليس الأول.. تعرف إلى رؤساء أمريكا الذين رفضوا حضور حفل التنصيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، رفضه حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد يوم من مصادقة الكونغرس على فوزه بالانتخابات.

ومع إعلان ترامب سيصبح رابع رئيس أمريكي يرفض حضور حفل تنصيب من سيخلفه في المنصب.

وكان أول رئيس تخلف عن حضور التنصيب هو جون آدمز، ثاني رئيس للولايات المتحدة، الذي تولي حكم البلاد في الفترة من 1797 إلى 1801.

وكان آدمز أول رئيس يسكن البيت الأبيض قبل أن يغادره في ساعات الصباح الأولى من يوم 4 مارس أذار 1801، حيث موعد تنصيب خلفه الرئيس توماس جيفرسون، الذي خسر انتخابات الإعادة أمامه.

على درب والده، رفض جون كوينسي آدامز الرئيس السادس للولايات المتحدة، الذي حكم لفترة رئاسية واحدة مثل آدمز الأب (1825-1828)، حضور تنصيب خلفه الرئيس أندرو جاكسون.

أما ثالث رئيس أمريكي فعل ذلك فكان أندرو جونسون (الرئيس رقم 17 للبلاد)، الذي تولي الحكم في الفترة من 1865 إلى 1869، بعد انتهاء فترة الحرب الأهلية.

ويُشار إلى جونسون بأنه أحد أسوأ من حكموا البلاد، إضافة إلى عدم حماية قوانينه العبيد السابقين. ودخل في معارك مشرعي الكونغرس الذي حاولوا إقالته قبل أن ينقذه مجلس الشيوخ.

وآنذاك، أعلن الرئيس الأمريكي الجديد يوليسيس غرانت رفضه ركوب نفس عربة جونسون، التي من المفترض أن تقلهما إلى حفل التنصيب، ما دفع الأخير إلى أن يقرر عدم الحضور.