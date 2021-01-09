دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب أول مواطن قطري يدخل أراضي السعودية منذ بدء المقاطعة عام 2017، عن سعادته وأكد أنه قوبل بترحيب حار أثناء دخوله إلى المملكة عبر منفذ سلوى، وأبرز "وردة" قُدمت له من جانب السعوديين أثناء عبوره المنفذ.

وقال المواطن القطري في حوار من سيارته مع قناة الإخبارية السعودية الرسمية إن السعادة التي وجدها على وجوه السعوديين تعادل سعادة القطريين القادمين إلى المملكة.

وأكد أول العابرين من المنفذ بعد إعادة فتحه أنه قوبل باستقبال حار من جانب السعوديين الذين قدموا له وردة، لافتا إلى أن الإجراءات كانت سهلة جدا وميسرة.

فيديو | أول القادمين عبر منفذ سلوى لـ #الإخبارية: المسؤولون يرحبون وإجراءات العبور يسيرة وتثلج الصدر https://t.co/60ssbdJPCa

وتبع الشخص المذكور سالفا عدد من المواطنين القطريين الذين عبروا منفذ سلوى في أول يوم من إعادة فتحه إثر التوصل لاتفاق على قواعد المصالحة بين الرياض والدوحة في "قمة العُلا".

يذكر أن المنافذ البرية والبحرية والجوية كانت قد اُغلقت بين السعودية وقطر في يونيو/حزيران من عام 2017، بعد أن فرضت الرياض والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على الدوحة.