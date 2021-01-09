بالفيديو.. هذا ما قاله أول قطري يعبر منفذ سلوى نحو السعودية بعد إعادة فتحه

الشرق الأوسط
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بالفيديو.. هذا ما قاله أول قطري يعبر منفذ سلوى نحو السعودية بعد إعادة فتحه
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لحظة هبوط طائرة أمير قطر إلى السعودية بعد فتح الحدود والمصالحة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب أول مواطن قطري يدخل أراضي السعودية منذ بدء المقاطعة عام 2017، عن سعادته وأكد أنه قوبل بترحيب حار أثناء دخوله إلى المملكة عبر منفذ سلوى، وأبرز "وردة" قُدمت له من جانب السعوديين أثناء عبوره المنفذ.

وقال المواطن القطري في حوار من سيارته مع قناة الإخبارية السعودية الرسمية إن السعادة التي وجدها على وجوه السعوديين تعادل سعادة القطريين القادمين إلى المملكة.

وأكد أول العابرين من المنفذ بعد إعادة فتحه أنه قوبل باستقبال حار من جانب السعوديين الذين قدموا له وردة، لافتا إلى أن الإجراءات كانت سهلة جدا وميسرة.

وتبع الشخص المذكور سالفا عدد من المواطنين القطريين الذين عبروا منفذ سلوى في أول يوم من إعادة فتحه إثر التوصل لاتفاق على قواعد المصالحة بين الرياض والدوحة في "قمة العُلا".

يذكر أن المنافذ البرية والبحرية والجوية كانت قد اُغلقت بين السعودية وقطر في يونيو/حزيران من عام 2017، بعد أن فرضت الرياض والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على الدوحة.  

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