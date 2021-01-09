دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، السبت، إلى فتح حوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، قائلا إنها لا ينبغي عليها المراهنة على التوتر القائم بين واشنطن وطهران.

وكتب الشيخ حمد بن جاسم، في تغريدات عبر تويتر: "سبق وأن قلت أثناء التصعيد الأميركي في فترة إدارة ترامب أن فتح حوار بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي قد يحقق نتائج مهمة. فمثل هذا الحوار قد ينهي التوتر في المنطقة ويعزز الثقة بين ضفتي الخليج".

سبق وان قلت أثناء التصعيد الأميركي في فترة أدارة ترمب أن فتح حوار بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي قد يحقق نتائج مهمة. فمثل هذا الحوار قد ينهي التوتر في المنطقة ويعزز الثقة بين ضفتي الخليج.

ورأى رئيس وزراء قطر الأسبق أن الفرصة سانحة لهذا الحوار "بعد انتهاء التوتر بين دول المجلس ووصول إدارة جديدة للبيت الأبيض"، مُعتبراً أن "الفرصة قائمة وأنصح باغتنامها".

واليوم بعد أنتهاء التوتر بين دول المجلس ووصول أدارة جديدة للبيت الأبيض فإني أرى أن الفرصة قائمة لهذا الحوار وأنصح باغتنامها وألا نراهن على التوتر الراهن بين أميركا وإيران خاصة مع وجود أدارة بايدن. اننا بحاجة لوضع خطة على كل المستويات من دون مراهنة غير مدروسة.

وقال الشيخ حمد بن جاسم إنه "علينا ألا نتردد في فتح هذا الحوار، لأنه سيساعد في تسوية توترات كثيرة من حولنا"، مُحذراً من "مراهنة غير مدروسة".

وأشار رئيس وزراء قطر الأسبق إلى أن "هناك وجهات نظر مختلفة بيننا وبين إيران حول قضايا عديدة. ولكن هذا يجب ألا يمنع من فتح حوار مع إيران فنحن نتعاون مع دول لا نتفق معها في أشياء كثيرة"، على حد قوله.

علينا ألا نتردد في فتح هذا الحوار لانه سيساعد في تسوية توترات كثيرة من حولنا. ونحن نعرف ان هناك وجهات نظر مختلفة بيننا وبين إيران حول قضايا عديدة. ولكن هذا يجب الا يمنع من فتح حوار مع إيران فنحن نتعاون مع دول لا نتفق معها في أشياء كثيرة .

واتفقت السعودية وحلفاؤها، الثلاثاء، على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر وعودة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، منهية مقاطعة استمرت ثلاث سنوات للدوحة.