(CNN)-- علَق حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، الجمعة، على أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، مُعتبراً أن "ما جرى هذه الأيام هو نموذج لعقم ومصيبة هذه الديمقراطية الأمريكية، التي ما فيها الضوابط اللازمة، نموذج لوصول أمثال ترامب إلى السلطة".

ووصف نصرالله، خلال خطاب تليفزيوني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "مجنون" بيده "حقيبة نووية"، قائلا "الله يستر على العالم في الكام يوم الباقيين" من فترة حكمه، التي تنتهي في 20 يناير كانون الثاني.

من ناحية أخرى، طالب الأمين العام حزب الله قيادة الجيش اللبناني والسلطات القضائية بإعلان نتائج التحقيق الرسمي بشأن انفجار مرفأ بيروت، التي وقع في 4 أغسطس آب الماضي.

وقال نصرالله: "هذا الموضوع يجب أن ينتهي، فيه تحقيق يجب أن يُعلن عن النتيجة".

وعن ما أثير حول اتهام حزب الله بالتورط في شحنة من حبوب الكبتاغون في إيطاليا، قال نصرالله: "احنا تتبعنا الموضوع، لنشوف مين يتهمنا، طلع من الأول للآخر وحتى هذه اللحظة ما في مصدر رسمي إيطالي اتهم حزب الله بهذا الموضوع".