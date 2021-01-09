دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قطر، السبت، الإجراءات المفروضة على الدخول إلى أراضيها عبر منفذها البري مع السعودية في ظل الضوابط المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا.

ونشر مكتب الاتصال الحكومي في قطر بيانا، قال فيه: "يلزم جميع القادمين إلى دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن ٧٢ ساعة"، حسب قوله.

وأضاف المكتب في بيانه قائلا: "سيخضع جميع القادمين لحجر فندقي لمدة أسبوع على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الالكتروني لـ “اكتشف قطر“ قبل الوصول إلى دولة قطر، كما يجب على المسافرين من دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي إجراء حجز لحجر فندقي بتاريخ العودة قبل مغادرتهم للبلاد".

أما الشرط الثالث فتضمن: "التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر الفندقي مع اتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، إضافة إلى تحميل تطبيق “احتراز” المعني بتتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا"، للقادمين كافة.

ويأتي هذا البيان بعد "قمة العُلا" التي شهدت وضع قواعد المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، في إطار جهود إنهاء الخلاف بين هذه الدول.