دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الأحد، أن خفر السواحل القطري أوقف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، مطالبة بالإفراج الفوري عنه والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إنها "تعرب عن استنكارها الشديد لقيام خفر السواحل القطرية بإيقاف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، بينما كان في رحلة صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية".

وأضاف البيان: "تدعو وزارة الخارجية السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري عن المواطن البحريني سامي الحداد ورفاقه، والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق".

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من توقيع "اتفاق العلا"، الثلاثاء، الذي يهدف إلى إعادة العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد أكثر من 3 أعوام من مقاطعة الدول الأربع لقطر.