نشر الأحد ، 10 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تصريحات مُصورة لموسيقي مصري حول فترة سجنه مع أبناء الرئيس السابق حسني مبارك، جدلا واسع النطاق في البلاد، وسط انتقادات لظروف مُميزة لا يحظى بها سجناء آخرون، على حد قول مغردين.

يوم الثلاثاء الماضي، استضاف الإعلامي المصري يوسف الحسيني الموسيقي هاني مهنا، في برنامجه المُذاع عبر محطة راديو "نجوم اف ام".

وخلال الحلقة، تحدث مهنا عن ظروف سجنه مع أبناء مبارك وعدد من رموز نظامه في سجن طرة الكائن في جنوب العاصمة المصرية، القاهرة.

وقال مهنا إلى أنه كان محبوساً ضمن 16 شخصاً، بعضهم ضباط، في مكان يتسع لأكثر من 3 آلاف شخص.

وأضاف مهنا: "دخلت لقيت هشام طلعت مصطفى (رجل الأعمال المصري الذي كان محبوساً على ذمة قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم) عامل جامع صرح، وأحمد عز (أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم إبان عهد مبارك) عامل جيم وسبا غير طبيعي، أحدث أجهزة. ترابيزة بينج وترابيزة بلياردو".

ولفت الموسيقي المصري أنه عندما دخل السجن "علاء (مبارك) جاب لي تليفزيون، وجمال جاب لي ثلاجة.. الحاجات دي كانت عندهم بس مهمة".

وأشار هاني مهنا إلى أنهم اعتادوا لعب كرة القدم داخل السجن، موضحاً: "بنلعب كورة مع بعض.. و(وزير الداخلية السابق) حبيب العادلي ساعات يحكم لنا (أي يكون حكم المباراة)".

وعن جمال وعلاء مبارك، قال مهنا: "لما تعرفت عليهم عن قرب حسيت إن الناس دي ظُلموا.. هو انتو عشان رؤساء جمهورية تبقوا في أدب يدرس كده".

وحُبس ابني مبارك على ذمة العديد من القضايا بعد أن أطاحت انتفاضة 2011، المعروفة باسم ثورة 25 يناير، بوالدهما من السلطة. ونالا أحكاما بالبراءة في عدد منها.

ودارت أحداث ما رواه مهنا في 2014. حينها أمضى 6 أشهر في السجن، بعد حكم بحبسه 5 سنوات في اتهامه بالاستيلاء على المال العام، بموجب حكم صدر في 22 أكتوبر تشرين الأول من نفس العام.

كانت تقارير لمؤسسات مدافعة عن حقوق الإنسان، كما هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، قد علقت على أوضاع السجون، فيما تنظيم السلطات المصرية زيارات لشخصيات ومنظمات محلية للإطلاع على أوضاع، مصحوبة بإشادة بظروفها.

في حين دفع ما قاله مهنا بالمقطع المأخوذ من المقابلة إلى الانتشار بشكل فيروسي على مدار الأيام الماضية.

وشبه مغردون ظروف سجن "فندق الـ5 نجوم" التي عاشها مهنا مع أبناء ورموز نظام مبارك بأنه تشبه أعمالا فنية سابقة، مثل فيلم "الأفوكاتو" للفنان عادل إمام، ومسلسل Narcos الذي تطرق إلى مشاهد سجن قصة أسطورة المخدرات الكولومبي بابلو اسكوبار.

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بينما أعرب آخرون عن استيائهم مما ورد في حديث هاني مهنا، وذكروا أنها مُعاكسة لما يعيشه سجناء عاديون ومعارضون في سجون مصرية.

ووصف البعض ظروف سجن رموز نظام مبارك بأنها كما لو كانت "رحلة مش سجن".

أنا مش شاغلني في تصريحات هاني مهنى عن السجن غير إن علاء مبارك كان بيحسبله پينالتي مجاملة وهو واقع عند الجون بتاع فريقه أصلًا، حتى دي بالكوسة؟ #حكام_من_الصين

هانى مهنا وجمال وعلاء وحبيب العادلي وأحمد عز و 9 كمان كانوا قاعدين في عنبر مخصص ل 3000 سجين وكان عندهم شاشات وتلاجات و جيم وجاكوزي جايبهم احمد عز اللي كان صارف ومكلف!! مقصود تسريب الكلام ده طبعا عشان كل مصري يتأكد إنه عبد وإن الأسياد عمرهم ما اتهانوا https://t.co/swOPkUkVXx https://t.co/fE0YK9wPRS