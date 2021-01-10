دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري أن القوة البحرية للحرس الثوري تمتلك "سيطرة ورصدا تاما" في منطقة الخليج، وأنه "لا سبيل" أمام الولايات المتحدة الأمريكية سوى مغادرة مياه الخليج.

وقال تنكسيري إن "الخليج يحظى بالأمن الكامل، وإذا كانت هناك قوة تريد زعزعة الأمن فيه فهي القوات الأجنبية الآتية من أماكن بعيدة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "فارس الإيرانية، الأحد، من حوار لتنكسيري مع قناة "أفق" الإيرانية.

وأضاف تنكسيري: "لدينا اليوم سيطرة ورصد تام في منطقة الخليج، حيث إن التواجد الدائم للتعبئة البحرية قد جعل لدينا رصدا كاملا من ناحية الكوادر البشرية، فضلا عن الرصد الاستخباري بالرادارات والمنظومات الإلكترونية والإلكتروبصرية".

وتابع قائد القوة البحرية في الحرس الثوري بالقول إنه "حينما يدخل العدو عبر مضيق هرمز نقوم برصده، وتنفيذ قانون التحكم بالنطاق، ولن يدخل مياهنا أساسا، ويكون تحت رصدنا الاستخباري حتى خروجه".

وأكد تنكسيري أن المناورات العسكرية تمثل عامل ردع، قائلا: "كلما نقوم بتنفيذ مناورات يرى عدونا قدراتنا العملانية والصاروخية والبحرية مما يشكل عامل ردع له. وأضاف: "لو اصطففنا أمام العدو وأتينا بقدرات أكبر منه إلى الساحة فإن ذلك سيؤدي إلى تراجعه. وتابع: "المقاتلون الذين يصطفون في الجبهات البحرية يبعدون شبح الحرب عن البلاد".

ورأى تنكسيري أن "الأمريكيين فشلوا في استراتيجية زعزعة الأمن في الخليج"، وقال: "يجب على أمريكا أن تغادر منطقة الخليج، ولا سبيل أمامها سوى ذلك، وليس بإمكانهم مواصلة بقائهم فيها لأنها متعلقة بإيران والدول المطلة على جنوب الخليج".