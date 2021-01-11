بعد مناشدته.. حكومة مصر تستجيب للفنان علي حميدة وتوجه بعلاجه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة الفنان المصري، علي حميدة، وطلبه العلاج الأمر الذي استجابت له الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الصحة.

جاء ذلك في بيان لوزيرة الصحة المصرية نشر على صفحة الوزارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، على لسان خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.

وقال مجاهد في البيان: "الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بعلاج الفنان علي حميدة وذلك بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية مساء أمس الأحد، للتدخل لعلاجه لعدم قدرته المادية"، موضحا أنه "تم التواصل مع الفنان علي حميدة وجار نقله إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، حيث سيتم مناظرة حالته من قبل فريق طبي من استشاريين بمختلف التخصصات، لبدء علاجه اللازم على نفقة الدولة".

وذكر البيان أن "الفنان علي حميدة قد أشار خلال حديثه بأحد البرامج التليفزيونية إلى أنه يعاني من حصوة في المرارة أدت إلى انسداد، وحدوث مضاعفات صحية في القولون، وإمكانياته المادية لا تسمح باستكمال علاجه".