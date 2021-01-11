الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى 3 مدن سعودية.. فما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الإثنين، عن استئناف رحلاتها إلى السعودية، بعد إعادة فتح المجال الجوي، إذ وصلت أول طائرة لها إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ونشرت الخطوط القطرية تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تضمنت صورة من مطار حمد الدولي، وأشارت فيها إلى أن ركاب أول رحلاتها المتجهة إلى الرياض بعد إعادة فتح المجال الجوي، ينجزون إجراءات السفر.

Passengers at @HIAQatar are now boarding #QatarAirways first flight to #Riyadh, #SaudiArabia after the reopening of borders. https://t.co/ld29mQxZF7

وأعلنت الشركة القطرية أنها ستسير رحلات يومية إلى مطار الملك خالد في العاصمة السعودية، علاوة على أنها استأنفت رحلاتها إلى كل من الدمام وجدة.

Later this week #QatarAirways will resume operations to two other gateways in #SaudiArabia, #Jeddah and #Dammam. https://t.co/nTMqgUbJ6i

وكان قد أُعلن عن فتح المنافذ البرية والبحرية والمجال الجوي أمام حركة المسافرين بين المملكة وقطر قبل ليلة من "قمة العُلا" التي حضرها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتضمن بيانها الختامي وضع قواعد المصالحة الخليجية بين الدول الأربع والدوحة.