الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى 3 مدن سعودية.. فما هي؟

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى 3 مدن سعودية.. فما هي؟
01:22
لحظة هبوط طائرة أمير قطر إلى السعودية بعد فتح الحدود والمصالحة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الإثنين، عن استئناف رحلاتها إلى السعودية، بعد إعادة فتح المجال الجوي، إذ وصلت أول طائرة لها إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ونشرت الخطوط القطرية تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تضمنت صورة من مطار حمد الدولي، وأشارت فيها إلى أن ركاب أول رحلاتها المتجهة إلى الرياض بعد إعادة فتح المجال الجوي، ينجزون إجراءات السفر.

وأعلنت الشركة القطرية أنها ستسير رحلات يومية إلى مطار الملك خالد في العاصمة السعودية، علاوة على أنها استأنفت رحلاتها إلى كل من الدمام وجدة.

وكان قد أُعلن عن فتح المنافذ البرية والبحرية والمجال الجوي أمام حركة المسافرين بين المملكة وقطر قبل ليلة من "قمة العُلا" التي حضرها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتضمن بيانها الختامي وضع قواعد المصالحة الخليجية بين الدول الأربع والدوحة.

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.