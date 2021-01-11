دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحبت الحكومة السعودية بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية" ووضع قيادتها على لوائح الإرهاب، معتبرة أن هذه الخطوة تنسجم مع مطالبات الحكومة اليمنية بوضع حد لتجاوزات ما وصفتها بـ"الميليشيا" التي تدعمها إيران.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن ترحيبها بخطوة الإدارة الأمريكية وأشارت إلى إنسجام الخطوة مع مطالب الحكومة اليمنية بوضع حد لتجاوزات الحوثيين و"ما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم"، وفقا للبيان.

وتمنت الوزارة أن يُسهم هذا القرار في "تحييد خطر" الحوثيين وإيقاف تزويدهم بالطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة النوعية وقطع مصادر التمويل عن جهودهم الحربية "لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار"، حسبما جاء في البيان.

ورأت المملكة أن من شان هذه الخطوة دعم الجهود السياسية القائمة وإجبار قادة الحوثيين على العودة إلى طاولة المشاورات السياسية، وفقا ما نقلته واس.

وأكدت السعودية دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومقترحاته لإنهاء الأزمة اليمنية، الممتدة لسنوات طويلة، وعمله للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.