رهف القنون تتصدر بحث غوغل في السعودية بعد فيديو تحدي BussItChallenge

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت السعودية رهف القنون أبرز ما يتم البحث عنه عبر محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح الثلاثاء بعد مشاركتها في تحدي BussItChallenge.

وبرز تحدي BussItChallenge على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على "تيك توك" حيث ظهر العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل مرتدين ملابس عادية قبل انتقال الفيديو في النصف الأخير له إلى ظهورهن بملابس أخرى مثيرة.

ونشرت القنون مقطع فيديو لها على صفحتها الرسمية بموقع مشاركة الصور "انستغرام" لينال أكثر من 170 ألف مشاهد بعد نحو 24 ساعة على نشره، في الوقت الذي استخدمت فيه خاصية تحديد من يسمح لهم بالتعليق على مقطع الفيديو.

وكانت رهف محمد القنون قد هربت من المملكة العربية السعودية في يناير/ كانون الثاني عام 2019 ولجأت إلى كندا، قد نشرت في وقت سابق صورتين لها إحداهما بالنقاب والأخرى بملابس السباحة (المايوه)، مقارنة بين وضعها سابقا والآن.

وقالت رهف، في تغريدة عبر حسابها على تويتر حينها معلقة، إن "أكبر تغيير في حياتي هو التحول من إجباري على ارتداء الشراشف السوداء وسيطرة الرجال علي، لأصبح امرأة حرة"، مرفقة صورتيها بالنقاب والمايوه.