دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز وسم حمل اسم "الشتاء يحتاج زوجه ثانيه"، بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، مثيرين تفاعلا حول ما هو الأفضل والأنسب في قضية تعدد الزوجات.

من تزوج امرأة ملأت القلب والعقل فمن غير المناسب التعدد،ومن تزوج امرأة لم تملأ القلب ولا العقل فالأصل الطلاق بعد محاولة تفاديه بكل الوسائل، ومن تزوج امرأة ملأت القلب ولم تملأ العقل بدرجة كافية أو العكس فالأمر يخضع لعوامل الشخصية وقضايا أخرى #الشتاء_يحتاج_زوجه_ثانيه #الزوجة_الاولى

طارق الحبيب، الاستشاري السعودي في الطب النفسي علق على الوسم بتغريدة قال فيها: "من تزوج امرأة ملأت القلب والعقل فمن غير المناسب التعدد، ومن تزوج امرأة لم تملأ القلب ولا العقل فالأصل الطلاق بعد محاولة تفاديه بكل الوسائل، ومن تزوج امرأة ملأت القلب ولم تملأ العقل بدرجة كافية أو العكس فالأمر يخضع لعوامل الشخصية وقضايا أخرى.."

ويذكر أن قضية تعدد الزوجات لطالما أثارت تفاعلا بين الحين والآخر بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، منها ما قاله إمام الأزهر، أحمد الطيب، العام 2019 حول تعدد الزوجات وأنه ليس متروك لحرية التجربة فإن استطاع الزوج العدل يستمر في زواجه من الثانية أو الثالثة أو الرابعة وإن لم يعدل فيبقى مع الأولى وحسب.

جاء ذلك في البرنامج الأسبوعي الذي الفضائية المصرية، حيث قال: "مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية.. علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ ’مثنى وثلاث ورباع‘، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها"؟