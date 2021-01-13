طيران الإمارات تنفي تسريح طيار تونسي لرفضه السفر إلى تل أبيب

الشرق الأوسط
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طيران الإمارات تنفي تسريح طيار تونسي لرفضه السفر إلى تل أبيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت شركة طيران الإمارات، الأربعاء، تسريح طيار تونسي رفض أن يكون ضمن طاقم رحلة إلى تل أبيب.

وعلقت الشركة عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، على ما نشره أحد المغردين حول خسارة الطيار التونسي وظيفته بسبب رفضه السفر إلى تل أبيب.

ودعا المغرد الذي يعرف عن نفسه على أنه كاتب وصحفي قطري، الخطوط الجوية القطرية للتعاقد مع الطيار بسبب ما وصفه بـ"موقفه النبيل"، على حد تعبيره.

وقالت طيران الإمارات في إطار ردها على المغرد: "لم توظف طيران الإمارات طياراً يحمل هذا الإسم. كل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة"، حسب قولها.

وبدأت الشركة بتسيير رحلات بين دبي وتل أبيب إثر توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي.

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