طيران الإمارات تنفي تسريح طيار تونسي لرفضه السفر إلى تل أبيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت شركة طيران الإمارات، الأربعاء، تسريح طيار تونسي رفض أن يكون ضمن طاقم رحلة إلى تل أبيب.

وعلقت الشركة عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، على ما نشره أحد المغردين حول خسارة الطيار التونسي وظيفته بسبب رفضه السفر إلى تل أبيب.

ودعا المغرد الذي يعرف عن نفسه على أنه كاتب وصحفي قطري، الخطوط الجوية القطرية للتعاقد مع الطيار بسبب ما وصفه بـ"موقفه النبيل"، على حد تعبيره.

الطيارالتونسي (منعم الطباع) صاحب الموقف القومي النبيل الذي رفض(التطبيع)مع إسرائيل ..وخسروظيفته في طيران الإمارات بسبب رفضه السفر إلى تل أبيب تحيه له ولكل أصحاب المواقف القومية المدافعةعن الحقوق العربية ..أقترح على الخطوط(القطرية) التعاقد معه لأنه يستحق التقدير والتكريم https://t.co/qxAW23Hhts

وقالت طيران الإمارات في إطار ردها على المغرد: "لم توظف طيران الإمارات طياراً يحمل هذا الإسم. كل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة"، حسب قولها.

@AhmedAli_Qatar لم توظف طيران الإمارات طياراً يحمل هذا الإسم. كل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة.

وبدأت الشركة بتسيير رحلات بين دبي وتل أبيب إثر توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي.