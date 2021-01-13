دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت هيلاري كلينتون، المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية ووزيرة الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، إلى مشاهدة الفيلم الوثائقي الجديد "The Dissident" (المعارض أو المنشق)، الذي يتناول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت هيلاري كلينتون، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "إذا لم تشاهدوا The Dissident بعد، أتمنى أن تفعلوا. هذ الوثائقي القوي بشكل مذهل عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي على أيادي الحكومة السعودية متاح لمشاهدته الآن"، ووضعت رابط لمشاهدة الفيلم على "Apple TV".

من جانبها، علقت الباحثة التركية خديجة جنكيز، على تغريدة هيلاري كلينتون، قائلة: "شكرا عزيزتي على دعمك".

وفيلم "The Dissident" من إخراج المخرج الأمريكي براين فوغيل الحائز على جائزة أوسكار عن فيلم Icarus عام 2018، ويتضمن الفيلم مقابلات مع أشخاص مقربين من خاشقجي ولقطات من كاميرات المراقبة.

وقُتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، واتهمت السلطات السعودية من وصفتهم بـ"مجموعة مارقة" بقتل خاشقجي، فيما نفت الحكومة السعودية أي علاقة لها بالعملية.