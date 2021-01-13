بومبيو يرد على تغريدة لجواد ظريف: نقف بصف الملائكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مقطع فيديو يظهر قيام أشخاص بتمزيق صورة للواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الصوري الإيراني.

Thousands of American sons and daughters in uniform to the Middle East? No. Punish evil, deter Iran, and secure America. Yes. https://t.co/x42xTkPihf

جاء ذلك في تغريدة ضمن سلسلة تغريدات هاجم فيها النظام الإيراني، حيث قال في تعليق على مقطع الفيديو: "الآلاف من أبناء أمريكا المجندون إلى الشرق الأوسط؟ لا.. عاقب الشر وأردع إيران وأمّن أمريكا. نعم".

You know you're on the side of the angels when this happens. https://t.co/8PH47W8lmv

وفي تغريدة منفصلة قال بومبيو: "تعلم أنك في صف الملائكة عندما يحصل هذا"، وذلك في تعليق على صورة لتغريدة نشرها وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، في مارس/ آذار الماضي والتي وصف فيها بومبيو بأنه "وزير الكراهية".

ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على سلسلة تغريدات بومبيو قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية: معتبرا إياها بانها "ناجمة عن الغضب الهستيري الذي تملّكه في نهاية دورته المخزية بمنصب وزير الخارجية والغضب الناجم عن فشل سياسة الضغوط القصوى".

وخاطب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، وزير الخارجية الاميركي قائلا: "استلهاما من العبارة الجميلة للشهيد بهشتي نقول؛ السيد بومبيو.. اغتظ ومُت بغيظك هذا!"، وفقا للوكالة الإيرانية.