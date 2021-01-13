3 قادة بتنظيم القاعدة في إيران.. خارجية أمريكا تنشر فيديو وتعرض مكافآت

الشرق الأوسط
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صورة نشرتها الخارجية الأمريكية عن القياديين الثلاثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مقطع فيديو ألقت الضوء فيه على 3 قادة بتنظيم القاعة موجودون في إيران، عارضة مكافآت مالية لمعلومات عنهم تصل لـ10 ملايين دولار.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته صفحته "مكافآت من أجل العدالة" التابعة للخارجية الأمريكية على صفحتها بتويتر، قائلة: "تصدر القيادات العليا لتنظيم القاعدة الإرهاب والموت إلى المنطقة والعالم من مواقع عملياتها من داخل إيران"، وأدرجت أسماء القادة الـ3 كالتالي:

1- سيف العدل، قائد رئيسي لتنظيم القاعدة وعضو في مجلس الشورى القيادي في التنظيم، مقره إيران، ومكافأة تصل لـ10 ملايين دولار لمعلومات عنه.

2- ياسين السوري، عزالدين عبدالعزيز المعروف بـ"ياسين السوري" وهو ميّسر رئيسي لتنظيم القاعدة ويعمل داخل إيران، ومكافأة تصل لـ10 ملايين دولار لمعلومات عنه.

3- عبدالرحمن المغربي، يدير مكتب الاتصالات الخارجية لتنظيم القاعدة وينسق مع شركاء القاعدة من داخل إيران، ومكافأة تصل لـ7 ملايين دولار لمعلومات عنه.

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صورة نشرتها الخارجية الأمريكية عن القياديين الثلاثة
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