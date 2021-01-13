3 قادة بتنظيم القاعدة في إيران.. خارجية أمريكا تنشر فيديو وتعرض مكافآت

نشر الأربعاء ، 13 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مقطع فيديو ألقت الضوء فيه على 3 قادة بتنظيم القاعة موجودون في إيران، عارضة مكافآت مالية لمعلومات عنهم تصل لـ10 ملايين دولار.

يسكن ثلاثة من أبرز قادة #القاعدة في #إيران ويديرون عمليات التنظيم الإرهابية من هناك و #الحرس_الثوري يسمح بذلك تعرض الحكومة الأمريكية مكافآت بين 7 و10 ملايين دولار لكل واحد منهم، إذا كان لديك معلومات عنهم يرجى إرسال رسالة نصية على 0012022941037 عبر واتساب أو تلغرام أو سكنال https://t.co/1M7qAzzwzy

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته صفحته "مكافآت من أجل العدالة" التابعة للخارجية الأمريكية على صفحتها بتويتر، قائلة: "تصدر القيادات العليا لتنظيم القاعدة الإرهاب والموت إلى المنطقة والعالم من مواقع عملياتها من داخل إيران"، وأدرجت أسماء القادة الـ3 كالتالي:

1- سيف العدل، قائد رئيسي لتنظيم القاعدة وعضو في مجلس الشورى القيادي في التنظيم، مقره إيران، ومكافأة تصل لـ10 ملايين دولار لمعلومات عنه.

2- ياسين السوري، عزالدين عبدالعزيز المعروف بـ"ياسين السوري" وهو ميّسر رئيسي لتنظيم القاعدة ويعمل داخل إيران، ومكافأة تصل لـ10 ملايين دولار لمعلومات عنه.

3- عبدالرحمن المغربي، يدير مكتب الاتصالات الخارجية لتنظيم القاعدة وينسق مع شركاء القاعدة من داخل إيران، ومكافأة تصل لـ7 ملايين دولار لمعلومات عنه.