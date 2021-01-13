"عارض غزو العراق".. تداول فيديو سابق لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل

الشرق الأوسط
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"عارض غزو العراق".. نشر فيديو سابق لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول عدد من المغردين مقطع فيديو من حوار قديم لوزير الخارجية السعودي السابق، سعود الفيصل، حول تبنؤاته بشأن الدخول الأمريكي إلى العراق وما سينتج عنه.

ويقول الفيصل في المقطع المتداول إن في حال كان هدف "الغزو" الأمريكي إسقاط نظام صدام حسين فإنه سيحل مشكلة لكنه سيخلق 5 مشاكل أخرى.

ورأى وزير الخارجية السعودي السابق أن دخول القوات الأمريكي إلى العراق سيخلق حالة من الفوضى لا يمكن السيطرة عليها.

وحذر الفيصل من أن العراق يعاني من مشكلات طائفية وعرقية وضعته على شفير الهاوية لسنوات، مشيرا إلى أن نظام صدام جسين عرض من أعراض هذه المشكلات وليس سببا لها.

وفيما يلي بعض التغريدات حول المقطع:

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