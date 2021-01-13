دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول عدد من المغردين مقطع فيديو من حوار قديم لوزير الخارجية السعودي السابق، سعود الفيصل، حول تبنؤاته بشأن الدخول الأمريكي إلى العراق وما سينتج عنه.

ويقول الفيصل في المقطع المتداول إن في حال كان هدف "الغزو" الأمريكي إسقاط نظام صدام حسين فإنه سيحل مشكلة لكنه سيخلق 5 مشاكل أخرى.

ورأى وزير الخارجية السعودي السابق أن دخول القوات الأمريكي إلى العراق سيخلق حالة من الفوضى لا يمكن السيطرة عليها.

وحذر الفيصل من أن العراق يعاني من مشكلات طائفية وعرقية وضعته على شفير الهاوية لسنوات، مشيرا إلى أن نظام صدام جسين عرض من أعراض هذه المشكلات وليس سببا لها.

وفيما يلي بعض التغريدات حول المقطع:

اتهام السعودية بأنها كانت أحد المشاركين في اجتياح #العراق عام 2003 عارٍ من الصحة تماماً موقف #السعودية كان واضحاً وجلياً وهو الرفض التام لاحتلال العراق وهذا ما يؤكده كلام الراحل الأمير سعود الفيصل في تلك الفترة @TS_Observer الفديو من ترجمة المبدع https://t.co/pk35WnyUla