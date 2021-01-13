أمير سعودي يجيب على اتهام بحصوله على "واسطة" لتلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا

الشرق الأوسط
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أمير سعودي يجيب على اتهام بحصوله على "واسطة" لتلقي لقاحا مضادا لفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، الثلاثاء، أن يكون قد لجأ للواسطة كي يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونشر بن مساعد تغريدة الثلاثاء، قال فيها: " الحمدلله .. أخذت قبل قليل الجرعة الثانية من اللقاح .. لم أر داعيًا لتصوير ذلك فليس هناك ما يمكن أن يشجع المترددين أكثر من رؤية مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهما الله وهما يتلقيان اللقاح".

وتساءل أحد المغردين قائلا: "وش هالواسطة"، يجيب الأمير السعودي بالقول: " ليس هناك اي واسطة ، قدمت عبر تطبيق صحتي مثلي مثل غيري ولأن لدي ضغط وسمنة زائدة كان لي اولوية وأخذت الجرعة الأولى من 3 اسابيع والثانية اليوم وهذه ليست فيها واسطة فأي أحد يأخذ الحرعة الثانية بعد 3 أسابيع من الأولى.. حفظ الله لك جمانة وأعانها"، حسب قوله.

وكان قد تلقى العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

 

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