البحرين تستدعي مواطناً زعم محاولة قطر تجنيده

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الخميس، استدعاء مواطن ظهر في مقطع فيديو زعم خلاله محاولة السلطات القطرية "تجنيده"، حسبما ورد في بيان للوزارة.

وقالت الداخلية البحرينية، في بيانها، إن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية استدعت المواطن مكي علي كويد، من أهالي جزيرة سترة، بعدما ظهر في فيديو جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر فيه "محاولة الأمن القطري تجنيده بعد القبض عليه بالبحر واقتياده وقاربه للدوحة".

وأضاف البيان أن المواطن البحريني عُرض عليه "أن يتلقى راتباً شهرياً قدره 10 آلاف ريال قطري وإطلاق سراحه واعادته للبحرين مقابل تزويدهم بمعلومات عن تحركات الأجهزة الأمنية البحرينية في منطقة سترة".

وتابع البيان أنه تم استدعاء الرجل "للاستماع إلى إفادته التفصيلية بشأن الواقعة، والتي تعد تدخلا خطيراً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.. وتخل بالاتفاقيات الأمنية وبالالتزامات الواجبة وفق منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار".

وقال البيان إنه سيتم "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

يأتي هذا في وقت لم يصدر بعد تعليق رسمي من جانب قطر على ما ورد في بيان الداخلية البحرينية.