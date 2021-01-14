فيديو مصري ينام على الأرصفة في السعودية.. والقاهرة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقبت وزارة القوى العاملة المصرية على مقطع فيديو يظهر فيه مصري ينام على الأرصفة في المملكة العربية السعودية بسبب عدم قدرته على العودة إلى البلاد.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بتويتر: "لعدم قدرته على العودة لأرض الوطن.. التمثيل العمالي بالرياض يتحمل تكاليف إقامته بفندق وحجز تذكرة سفر وترحيله للقاهرة.. رصد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار المتابعة اللحظية لمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وتتبع اخبار الجالية المصرية على المواقع الاليكترونية فيديو لأحد المواطنين المصريين يدعي محمد أبو اليزيد محمد سعد يتضرر فيه من نومه على أرصفة الطرق لعدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن".

ونقل البيان على لسان هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، قوله إن "وزير القوي العاملة محمد سعفان وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصوله على تأشيرة خروج نهائي للمواطن واستخراج وثيقة سفر للمواطن مع حجز تذكرة طيران للعودة للقاهرة".

وأشار المتحدث إلى أن "الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض كشف فيه عن قيام الملحق العمالي كريم أبوالسعود بالتوجه إلي مكان المواطن المذكور علي الفور خلال 24 ساعة من نشر الفيديو وتم نقله إلى مقر إقامة في فندق بالرياض متحملاً تكاليف إقامته على نفقته الشخصية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الخروج النهائي وعودته إلى أرض الوطن".