دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال مشاركته بحوار استراتيجي ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي.

سمو سيدي #ولي_العهد يشارك في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلو 28 قطاعًا و36 دولة. https://t.co/O7wykFcdkq

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي هذه الصور بتعليق قال فيه: "سمو سيدي ولي العهد يشارك في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلو 28 قطاعًا و36 دولة".

سمو سيدي الأمير #محمد_بن_سلمان من أرض "العلا".. يصوغ مجدا في صورة قائد، وتاريخ.. وصدق ما كتبه الأمير بدر بن عبدالمحسن: "أنا من هالأرض .. أمي الصحراء.. احضنتني رمالها وارتويت بطهرها.. أطعمتني تمرها.. وفرشت لي ظلالها انا من هالأرض اللي مال عيالها.. غيرها أرض" https://t.co/VTcJ6gnDS3

وتابع في تغريدة منفصلة: "سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان من أرض العلا.. يصوغ مجدا في صورة قائد، وتاريخ.. وصدق ما كتبه الأمير بدر بن عبدالمحسن: ’أنا من هالأرض .. أمي الصحراء.. احضنتني رمالها وارتويت بطهرها.. أطعمتني تمرها.. وفرشت لي ظلالها انا من هالأرض اللي مال عيالها.. غيرها أرض‘".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الحوار جرى بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلو 28 قطاعًا و36 دولة.