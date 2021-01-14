دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفرجت السلطات القطرية عن بحرينيين كانوا على متن قوارب صيد، بينهم بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، الخميس، إنها تلقت إخطاراً من وزارة الخارجية بأنه تم اليوم الإفراج عن المواطنين البحرينيين الذين تم القبض عليهما من قبل قوات أمن السواحل والحدود القطرية في 8 يناير كانون الثاني، أثناء قيامهما برحلة صيد، وهما سامي إبراهيم الحداد ومحمد يوسف الدوسري.

كما جرى الإفراج عن البحار البحريني حبيب عباس الذى تم القبض عليه في 3 ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

كانت الدوحة قالت إن قوارب بحرينية دخلت في نطاق المياه القطرية، وهو ما نفته المنامة.

ولم يتم الإفراج عن القوارب التي كانت من البحرينيين الثلاثة، ليبلغ عدد القوارب والبوانيش البحرينية التي لا تزال محتجزة لدى قطر 50 قاربا وبانوش، حسب بيان الداخلية البحرينية.

وأشار البيان إلى أن سفارة البحرين في سلطنة عمان أفادت بوصول المواطنين البحرينيين إلى مسقط، لافتة أنه سيتم الاستماع إليهم عند وصولهم إلى البلاد، لمعرفة ملابسات القبض عليهم.