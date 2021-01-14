وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الروسي.. ويهاجم تدخلات إيران "المدمرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ندد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، بسياسات إيران في المنطقة، مؤكدا على أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية وأنشطتها التي "تعزز الدمار والخراب"، على حد تعبيره.

وقال وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "بحثنا الأمن والاستقرار الإقليمي وكان من أهمها بطبيعة الحال ما يتعلق بأمن منطقة الخليج".

وأضاف فيصل بن فرحان "شرحت أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية المستمرة والاعتداءات المتتالية على أمن واستقرار المنطقة، وأنشطتها التي تعزز فقط من الدمار والخراب ولا تسهم أبدا في التنمية وتوفير سبل الرخاء، لا لمواطني إيران ولا لمواطني المملكة".

وأكد وزير الخارجية السعودي على "أهمية إزاحة التدخلات المستمرة لإيران في سوريا"، وقال: "نراها نعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري"، مشددا على ضرورة دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية.

كما هاجم وزير الخارجية السعودية سياسات إيران في اليمن وجماعة الحوثيين، قائلا إن "المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تعطل كافة الحلول السياسية". وأكد على "أهمية دعم الجهود الأممية وكافة الجهود التي تسعى إلى تحقيق السلم والاستقرار في اليمن ومنع التدخلات التي تسعى إلى تعطيل ذلك الحل لا سيما ما تقوم به إيران من استمرار بتوريد الأسلحة بشتى أنواعها بما فيها الصواريخ الباليستية إلى المليشيا الحوثية".