دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت السلطات الإماراتية على ما تم تداوله من تقارير عن وقوع انفجار في مركز يتبع لسفارتها في بنغلادش، الأربعاء، مؤكدة أن الحادث عرضي وفقا للتحقيقات الأولية.

رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة الدولة في #بنجلاديش.. سفارة الدولة في دكا: التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث عرضي نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف. #وام https://t.co/BqEreihNdc

جاء ذلك في شريط عاجل نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية على صفحتها بتويتر، وقالت فيه: "رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة الدولة في بنجلاديش.. سفارة الدولة في دكا: التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث عرضي نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف".

وقالت السفارة الإماراتية في بنغلادش وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية أنها "تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الانفجار".