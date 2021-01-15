(CNN)-- قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر، الجمعة، إن مستويات القوات الأمريكية في أفغانستان وصلت الآن إلى 2500 جندي.

وأعلن ميلر في نوفمبر تشرين الثاني عن خطة البنتاغون سحب آلاف القوات الأمريكية الإضافية من أفغانستان والعراق بحلول 15 يناير كانون الأول - قبل أيام فقط من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.

وفي بيان منفصل، قال ميلر إن عدد القوات الأمريكية في العراق انخفض أيضًا إلى 2500.

وكان هناك ما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و3 آلاف في العراق عندما أعلن ميللر إعلانه في نوفمبر.

وأضاف ميلر أن "حكومة العراق والحكومة الأمريكية تتفق على أن داعش لا يزال يمثل تهديدًا وأن وجود الولايات المتحدة والتحالف يظل أمرًا حيويًا".

وقال ميلر في بيانه بشأن مستويات القوات الحالية في العراق: "يمكننا الاستمرار في تقديم هذا الدعم لشركائنا العراقيين على مستوى القوات الأمريكية المخفضة".

وأثار تقليص القوات الأمريكية على وجه التحديد في أفغانستان معارضة في البداية في كل من الكونغرس وداخل البنتاغون، بسبب المخاوف من أن تقليصًا أكبر للقوات هناك قد يكون سابقًا لأوانه حتى تتبع طالبان التزاماتها بخفض العنف في أفغانستان.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن حركة طالبان زادت من هجماتها على القوات الحكومية الأفغانية منذ توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة العام الماضي.