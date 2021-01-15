البحرين ترد على تقرير قناة الجزيرة حول سجين محكوم بالمؤبد بقضايا إرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت السلطات البحرينية، الأربعاء، على تقرير أوردته قناة الجزيرة القطرية حول وضع مسجون مكوم بالمؤبد في البلاد في قضايا إرهابية.

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بالبحرين، قالت فيه: "ردا على ما يتم تداوله في موقع قناة الجزيرة القطرية وبعض المواقع الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، بشأن وضع النزيل زهير جاسم محمد عباس 40 عاما والمحكوم بالمؤبد في عدد من القضايا الارهابية، أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أن كل ما نشر في هذا الشأن غير صحيح".

وأوضحت الإدارة أن "المذكور ليس في عزل انفرادي، وأن ظروف جائحة كورونا اقتضت وقف الزيارات والاستعاضة عنها بالاتصال المرئي، حيث أن لأي نزيل الحق في 3 اتصالات أسبوعيا، إلا أن المذكور من يرفض الاتصال بأهله وذويه، وكان آخر اتصال مرئي له بتاريخ 7 يوليو 2020".

وأشارت إلى أن "الحالة الصحية للمذكور طبيعية، ويحصل على كافة الحقوق المقررة ، كبقية النزلاء في إطار تطبيق قانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية وتسري عليه كافة القواعد والأنظمة التي تسري على جميع النزلاء دون استثناء"، لافتة إلى "قيامها بدعوة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من قبيل الشفافية، لزيارة النزيل والتأكد من حالته، وأنها تقوم بواجباتها الإنسانية والقانونية بكل شفافية ونزاهة ، تجاه أي نزيل ، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى أي شائعات مغرضة".