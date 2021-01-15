دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عيَن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ثاني أمريكية من أصول عربية لتكون ضمن تشكيل إداراته المقبلة.

بايدن سمى دانا شباط، ذات الأصول الأردنية، لتصبح مستشارة أولى للشؤون التشريعية، ضمن إعلانه عن أكثر من 50 موظف جديد في البيت الأبيض، في 30 ديسمبر كانون الأول الماضي.

وهي ثان عربية يختارها بايدن للعمل في إداراته، بعد ريما دودن، وهي فلسطينية أمريكية عُينت نائبة لمدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية في نوفمبر تشرين الثاني.

وحسب موقع الفريق الانتقالي لإدارة بايدن، تعمل دانا كنسقة استراتيجية للشؤون التشريعية خلال الفترة الانتقالية لبايدن، ومساعدة تشريعية للسيناتور الأمريكي مايكل بينيت.

وتشغل شباط أيضًا منصب نائب رئيس جمعية موظفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكونغرس.

وباعتبارها ابنة مهاجرين أردنيين، تعد شباط من الجيل الأول الأمريكي. ولدت دانا في كاليفورنيا وترعرعت في كولورادو، وتخرجت في جامعة كولورادو في 2018، حيث درست علم النفس والقيادة الصغرى.

وكانت بدايتها في الحياة التشريعية عندما التحقت متدربة في مجلس الشيوخ الأمريكي في 2017، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت في العام التالي.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن إنه يعطي "الأولوية لتنوع الأيديولوجيا والخلفية وتعزز المواهب لمواجهة التحديات الأكثر تعقيدًا في بلادنا".