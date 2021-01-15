إيران ترصد غواصة أجنبية اقتربت من منطقة مناورات "اقتدار-99"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الخميس، أنها رصدت غواصة أجنبية اقتربت من منطقة مناورات تجريها البحرية الإيرانية أطلق عليها اسم "اقتدار-99".

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية صورة للغواصة الأجنبية، قائلة: "في المرحلة الأخيرة من مناورات اقتدار – 99 للقوات البحرية للجيش اليوم الخميس، تم رصد تحركات الغواصة التي اقتربت من منطقة المناورات البحرية للجيش في شمال المحيط الهندي، حيث قامت مروحيات مضادة للغواصات برصد الغواصة الاجنبية في الوقت المناسب، واجبرتها على مغادرة منطقة المناورات".

وقالت الوكالة في تقريرها: "في المرحلة الأولى من المناورات، التي انطلقت دون اعلان مسبق، انتشرت وحدات القوة البحرية فوق السطح وتحت السطح والطيران التابع للجيش في منطقة المناورات لتبدأ مناوراتها وفقا للسيناريو المعد مسبقا".

ولفتت الوكالة إلى أن "المناورات شملت وحدات العمليات في السواحل والبحر، إطلاق صواريخ من طراز كروز البحرية سطح – سطح، وإطلاق طوربيدات من الغواصات البحرية المحلية الصنع، وكذلك عمليات للطائرات بدون طيار".