الجيش الأمريكي ينشر صور تدريب بحري مشترك مع قارب دوريات إماراتي

لحظة توقيع قادة الخليج على بيان العلا بعد افتتاح القمة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي صورا لتدريبات عسكرية مع قارب دوريا تابع للإمارات في الخليج.

تدريبات مشتركة🇦🇪🇺🇸 | أجرى قارب الدوريات التابع للبحرية الإماراتية (شاهين) (P154) والطراد الحربي الأميركي اللذي يحمل صواريخ موجهة (يو إس إس بورت رويال) (CG 73) مناورات تكتيكية متزامنة @US5thFleet https://t.co/gYIAa6S7Pz

جاء ذلك في تغريدة نشرتها القيادة المركزي على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: "تدريبات مشتركة| أجرى قارب الدوريات التابع للبحرية الإماراتية (شاهين) (P154) والطراد الحربي الأميركي الذي يحمل صواريخ موجهة (يو إس إس بورت رويال) (CG 73) مناورات تكتيكية متزامنة".

الأربعاء 13 يناير | اختتم التمرين المشترك (القبضة النارية -Fire Fist)والذي جرى تنفيذه من قبل عدد من وحدات"قوة دفاع البحرين" @BDF_Bahrain 🇧🇭 مع القوات الأميركية🇺🇸 للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحة (الفيس بوك) الرسمية لـ "قوة دفاع البحرين" على هذا الرابط https://t.co/xFylXiXHD9 https://t.co/mlPEyDfRuq

وفي تغريدة منفصلة، أعادت القيادة المركزية الأمريكية نشر صور من تدريبات عسكرية مشتركة من البحرين، عن صفحة الجيش البحريني الذي "فعاليات التمرين المشترك (القبضة النارية -‪Fire Fist) الذي جرى تنفيذه من قبل عدد من وحدات قوة دفاع البحرين مع القوات الأمريكية الصديقة خلال الفترة من 10 ولغاية 13 يناير 2021م".

وأضاف البيان أن "تمرين القبضة النارية يأتي ضمن إطار البرامج والخطط المرسومة التي تهدف إلى تطوير سبل التدريب والتأهيل المشترك وتبادل الخبرات ورفع كفاءة المشاركين في التمرين، وتم خلال مراحل التمرين المختلفة القيام بتنفيذ عدد من التطبيقات الميدانية العسكرية والمناورات التكتيكية المختلفة بأحدث التقنيات القتالية المتطورة".