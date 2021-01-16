دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، سهام انتقاده لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن مشروعها في الشرق الأوسط قد سقط بالفعل.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أين الاخونجية الذين كانوا يلعلعون في وسائل الاعلام الخليجية عن انتهاء عهد الحكام العرب وان عهد الاصلاح الاخوجي هو البديل الأصلح"، حسب قوله.

أين الاخونجيةالذين كانوا يلعلعون في وسائل الاعلام الخليجية عن انتهاء عهد الحكام العرب وان عهد الاصلاح الاخوجي هو البديل الأصلح.🤣🤣🤣🤣

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "سقط مشروع الاخوان وذاق الذل والهوان"، وتابع: "انتصرت ارادة الشعوب العربية في هزيمة تنظيم الإخوان العميل"، حسب قوله.

سقط مشروع الاخوان وذاق الذل والهوان

وانتقد خلفان الداعية الإسلامي الكويتي، طارق السويدان، قائلا: "لما اتذكر طارق سويدان وهو يتمتح ويذكر بأن وقت ...قلب الانظمة العربية قد حان وان الحكومات العربية الحالية ستزال..وان تخطيط الأخوان قد نجح وما هي الا اشهر قلائل وسيذهب انصار الحكومات العربية من غير رجعة...اضحك على قلة ادراكه"، على حد تعبيره.