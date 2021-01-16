دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني صورا عدة وتفاصيل كشفها الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، بصوته، من اللقاء الأخير الذي جمعه بقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

ويتحدث نصرالله في المقطع عن متانة علاقته بسليماني مشيرا إلى أنهما كانا يتفقان في 98% من الأفكار، وحتى تلك التي يختلفان بها كان من السهل "على أحدهما إقناع الآخر"، حسب قوله.

ووصف الأمين لحزب الله قائد فيلق القدس السابق بأنه "أخ حبيب" وقال عنه: "كنت أأنس به وكان يأنس بي"، حسب قوله.

ونشرت المنار المقطع الذي تضمن صورا عدة من اللقاء الأخير بين الرجلين، وعنونته قائلة: " صور متنوعة عن #اللقاء_الاخير ولقاءات سابقة بين السيد نصر الله والحاج قاسم"، على حد تعبيرها.

وكان قد قُتل سليماني بغارة أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون ثاني من عام 2020، في هجوم أسفر عن مقتل نئب قائد الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.