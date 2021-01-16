دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الأكاديمي الأمريكي من أصل لبناني، أسعد أبو خليل، جدلا واسعا بعد تغريدة انتقد فيه التصميم المعماري للمباني التي تحطي الحرم المكي في السعودية، موجها أسهم انتقاده للرياض.

وكتب أبو خليل تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، في 14 يناير/كانون ثاني الجاري، قال فيها: " لو لم يكن لي عداء سياسي للنظام السعودي, لكانت هذه تكفيني لعدائه. انظروا البشاعة: وضع معايير الذوق المبتذل في أبنية لاس فيغاس على مكة"، حسب قوله.

لو لم يكن لي عداء سياسي للنظام السعودي, لكانت هذه تكفيني لعدائه. انظروا البشاعة: وضع معايير الذوق المبتذل في أبنية لاس فيغاس على مكة. If I did not have a political reason to oppose Saudi regime, this would do it. Superimposing the trashy taste of Vegas on Mecca. https://t.co/aII4N6jKRJ

أثارت هذه التغريدة مئات ردود الفعل من مستخدمي موقع تويتر، وانقسموا بين مؤيد مهاجم له على ما كتبه، قبل أن يعيد أبو خليل نشر تغريدة لرسم كاريكاتوري ساخر عنه.

هذا مفروض أن يكون أنا. الرسّام شاطر بس أجاد أكثر في تصوير البلوزة. https://t.co/FusoNV3hnN

ويحمل الرسم الكاريكاتوري صورة مفترضة للأكاديمي الأمريكي-اللبناني، وعلق عليها ناشرها بالقول: " ابو زعبورة .. لم زبايلك أول"، حسب تعبيره.

ورد أبو خليل على هذا الرسم بعد أن أعاد نشره، بالقول: " هذا مفروض أن يكون أنا. الرسّام شاطر بس أجاد أكثر في تصوير البلوزة"، حسب تعبيره.

يذكر أن عددا من المباني الشاهقة ذات التصميم الغربي تحيط بالحرم المكي، ما كان موضوعا للجدل من جانب البعض ممن اعتبر أن هذه المباني تُفسد الطابع الديني والروحي للمدينة المقدسة لدى المسلمين حول العالم، في حين رأى آخرون أنها أعطت شكلا حداثيا وطابعا متجددا للمدينة.