وزير الخارجية السعودي: نأمل بإعادة افتتاح سفارتنا في قطر خلال أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن أمله بإعادة فتح سفارة الرياض لدى قطر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب بعض الخطوات اللوجستية فقط.

وفي معرض إجباته على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الذي عقده مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، قال بن فرحان: "سوف نستعيد العلاقات الدبلوماسية الكاملة (مع قطر)".

وأضاف وزير الخارجية السعودي قائلا: "ونأمل أن نكون قادرين على فتح السفارات في الأيام القادمة الأمر يتعلق فقط بالخطوات اللوجستية اللازمة لإعادة افتتاحها"، حسب قوله.

فيديو | وزير الخارجية : نأمل أن نكون قادرين على إعادة فتح السفارات بين #المملكة و #قطر خلال الأيام القليلة المقبلة #الإخبارية https://t.co/mBXhybvOkY

وكانت قد وضعت كل من السعودية (كممثلة للدول الأربع) وقطر قواعد المصالحة بين الدوحة من جهة والقاهرة والرياض وأبوظبي والمنامة من جهة أخرى في "قمة العُلا" بالمملكة العربية السعودية.