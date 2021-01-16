وزير الخارجية السعودي: نأمل بإعادة افتتاح سفارتنا في قطر خلال أيام

الشرق الأوسط
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وزير الخارجية السعودي: نأمل بإعادة افتتاح سفارتنا في قطر خلال أيام
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لحظة هبوط طائرة أمير قطر إلى السعودية بعد فتح الحدود والمصالحة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن أمله بإعادة فتح سفارة الرياض لدى قطر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب بعض الخطوات اللوجستية فقط.  

وفي معرض إجباته على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الذي عقده مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، قال بن فرحان: "سوف نستعيد العلاقات الدبلوماسية الكاملة (مع قطر)".

وأضاف وزير الخارجية السعودي قائلا: "ونأمل أن نكون قادرين على فتح السفارات في الأيام القادمة الأمر يتعلق فقط بالخطوات اللوجستية اللازمة لإعادة افتتاحها"، حسب قوله.

وكانت قد وضعت كل من السعودية (كممثلة للدول الأربع) وقطر قواعد المصالحة بين الدوحة من جهة والقاهرة والرياض وأبوظبي والمنامة من جهة أخرى في "قمة العُلا" بالمملكة العربية السعودية.

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