بعد إساءة "مشايخ الإخوان" للإمارات.. وسيم يوسف للكويت: إلى متى؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، تساؤلا حول موعد وضع حد لهجوم بعض رجال الدين في الكويت على بلاده وحكامها، وذلك بعد الهجوم الأخير من عثمان خميس.

وقال يوسف في برنامجه: "أنا لا أعرف ما قصة المشايخ في معاداة دولهم ومعاداة دولة الإمارات"، وأضاف قائلا: "ثم إني أرسل رسالة للكويت...".

وأضاف الداعية الإماراتي قائلا: "إلى متى؟ اليوم عثمان خميس وغدا ألف عثمان، إلى متى سيتم هذا التراشق، كل ما خرج داعية يسيء لدولة الإمارات... إلى متى هذا؟"، حسب قوله.

وكتب يوسف في التغريدة التي تضمنت الفيديو ونشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " فعلا سؤال يحتاج لتوضيح !! إلى متى ومشايخ الظلام والإخوان في الكويت يتطاولون على دولة الإمارات ويحرضون الناس عليها ويتهمونها بالكفر ؟! لماذا لا يوجد رادع لهم؟"، حسب قوله.