سلطنة عُمان تقرر إغلاق منافذها البرية لمدة أسبوع بسبب كورونا  

نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات العمانية، الأحد، عن قرار بإغلاق المنافذ البرية من مساء الاثنين، ولمدة أسبوع قابل للتجديد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن "اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قررت إغلاق المنافذ البرية لـلسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد بدءا من الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الإثنين".

وأضافت الوكالة أن القرار "يأتي بعد اطلاع اللجنة على تقرير من الفريق الفني المختص حول انتشار السلالة الجديدة سريعة العدوى من الفيروس وحمايةً لسائر أفراد المجتمع".

وحذرت اللجنة العليا من مخالفة إجراءات مواجهة كورونا، مؤكدة أن "الجهات المعنيّة ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم حمايةً لأفراد المجتمع من هذا المرض، حيث لوحِظَ تهاون من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة".

ووفقا لوزارة الصحة العمانية، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عُمان 131 ألفا و790 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1512 حالة.