دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، هند مانع العتيبة، السبت، وجود صلة بين بلادها وجريدة "العرب" الصادرة من لندن، وذلك بعد مقال نشرته الجريدة حول مشروع "ّذا لاين" اعتُبر مسيئا للمجتمع السعودي.

وكتبت العتيبة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تستمر دولة الإمارات بالتعامل الإيجابي إعلاميا وسياسيا لعلمنا أنه في مصلحة المنطقة. ويستمر البعض في محاولاته ان يربط الإمارات بما لا صلة لها به"، حسب قولها.

١. تستمر دولة الإمارات بالتعامل الإيجابي إعلاميا وسياسيا لعلمنا أنه في مصلحة المنطقة. ويستمر البعض في محاولاته ان يربط الإمارات بما لا صلة لها به.

وأضافت المسؤولة الإماراتية قائلة في تغريدة أخرى: "عبارات مستهلكة ومن وحي الأزمات مثل المدعومة من الإمارات وتابعة للإمارات وغيرها، أصبحت سلاح العاجز والذي لا يريد أن يرى الأمور على حقيقتها. ومثال على ذالك تحميل الإمارات لما ورد من جريدة العرب اللندنية التي ليست تابعة قطعا للإمارات"، على حد تعبيرها.

٢. عبارات مستهلكة ومن وحي الأزمات مثل المدعومة من الإمارات وتابعة للإمارات وغيرها، أصبحت سلاح العاجز والذي لا يريد أن يرى الأمور على حقيقتها. ومثال على ذالك تحميل الإمارات لما ورد من جريدة العرب اللندنية التي ليست تابعة قطعا للإمارات.

وكان قد تداول بعض الإعلاميين والمغردين، وأحدهم الإعلامي القطري، عبدالله الوذين، عنوانا لمقال نشرته الصحيفة حول مشروع "ذا لاين" في السعودية، بعنوان: "إنشاء المدن الذكية العربية لا يعني أن المجتمعات ذكية"، واصفا الجريدة بأنها "إماراتية"، وهو ما تنفيه أبوظبي قطعا.

جريدة العرب الإماراتية في #لندن تعلق على مشروع #ذا_لاين الذي أعلن عنه ولي عهد #السعودية مؤخراً بـ: "إنشاء المدن الذكية العربية لا يعني أن المجتمعات ذكية" و تضع في الخلفية صورة لمدينة #الرياض https://t.co/nG2t0wqJsw

وفي 7 يناير/كانون ثاني الجاري، كانت قد نشرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا حول إساءة ما وصفتها بـ"جريدة العرب الإماراتية" للكويت ورموزها، وأشارت إلى أنها تواصلت مع وزارة الخارجية الإماراتية وأعربت عن "استيائها ورفضها" للعبارات التي استخدمتها الجريدة وقدمت مذكرة رسمية تعبر عن موقف الكويت في هذا الشأن، وفقا لبيان الوزارة آنذاك.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن نظيرتها الإماراتية ردت بمذكرة رسمية تشدد فيها على رفضها القاطع لأي إساءة للعلاقات بين البلدين أو رموز الكويت.