دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حرمت دار الإفتاء المصرية نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات ذات التعابير والإيحاءات الجنسية، بعد ضبط الأجهزة الأمنية لمجموعة سيدات صنعوا مجسمات على أشكال أعضاء تناسلية في أحد النوادي.

ونشرت الإفتاء المصرية تغريدة عبر صفحتها الرسمية قالت فيها: "نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته".

نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته.

وتابعت دار الإفتاء في تغريدة أخرى قائلة: "قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "، حسب تعبيرها.

وكانت قد شهدت مصر إقدام بعض السيدات على صناعة حلوى على شكل أعضاء تناسلية في أحد النوادي، وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهن.