ما قد لا تعرفه عن السلطان قابوس "مهندس عُمان الحديثة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الاثنين، مرسومان سلطانيان بتعين قائد للقوات المسلحة العمانية وقائد لسلاح الجو بالإضافة إلى قائد للقوات البحرية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية نص المرسومان، وجاء فيهما: "ترقية العميد الركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء ويُعين قائدًا للبحرية السلطانية العمانية وترقية العميد الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويُعين آمرًا لكلية الدفاع الوطني".

وأضافت الوكالة: "قضى الثاني بترقية اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي إلى رتبة فريق ويُعين رئيسًا لأركان قوات السلطان المسلحة وترقية العميد الركن طيار خميس بن حمّاد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء ويُعين قائدًا لسلاح الجو السلطاني العماني".

ونص المرسومان أيضا على تعيين "الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي أمينا عاما بوزارة الدفاع بمرتبة وزير"، وفقا لما أوردته الوكالة العُمانية.