نشر الاثنين ، 18 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الخطوط الجوية القطرية وصول استئناف رحلاتها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، الإثنين، بعد انقطاع دام 3 سنوات نتيجة مقاطعة الدول الأربع للدوحة.

ونشرت الخطوط القطري تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر جاء فيها: "استأنفت الخطوط القطرية خدماتها اليوم إلى القاهرة وستشغل رحلات يومية لمطار القاهرة الدولي"، حسب قولها.

وأشارت الشركة إلى أنها ستسير أسطول طائرات "بوينغ 787 دريم لاينر" إلى العاصمة المصرية برحلات يومية.

بعد استئناف الرحلات إلى القاهرة، ⁧#الخطوط_الجوية_القطرية⁩ ستعاود تشغيل رحلاتها إلى مطار الإسكندرية الدولي في مصر اعتباراً من 25 يناير 2021. https://t.co/TYgyo8VtI1

وأكدت الخطوط القطرية أنها ستستأنف الرحلات إلى مطار الإسكندرية الدولي ابتداء من 25 يناير/كانون ثاني من الجاري.