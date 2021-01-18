الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة وتحدد موعد عودة السفر إلى الإسكندرية

الشرق الأوسط
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الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة وتحدد موعد عودة السفر إلى الإسكندرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الخطوط الجوية القطرية وصول استئناف رحلاتها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، الإثنين، بعد انقطاع دام 3 سنوات نتيجة مقاطعة الدول الأربع للدوحة.

ونشرت الخطوط القطري تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر جاء فيها: "استأنفت الخطوط القطرية خدماتها اليوم إلى القاهرة وستشغل رحلات يومية لمطار القاهرة الدولي"، حسب قولها.

وأشارت الشركة إلى أنها ستسير أسطول طائرات "بوينغ 787 دريم لاينر" إلى العاصمة المصرية برحلات يومية.

وأكدت الخطوط القطرية أنها ستستأنف الرحلات إلى مطار الإسكندرية الدولي ابتداء من 25 يناير/كانون ثاني من الجاري.

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