دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الأحد، إصابة 3 أشخاص إثر سقوط مقذوف عسكري أطلقته جماعة الحوثي في اليمن صوب الأراضي السعودية.

مدني #جازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على إحدى القرى الحدودية نتج عنه إصابة ثلاثة مدنيين. https://t.co/tuXkC7BZrI #واس_عام https://t.co/EQgt64RbZy

وصرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، قائلا إن "الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، وعلى الفور تم الانتقال للموقع ومباشرة الحادث".

وأضاف المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "قد نتج عنه إصابة (3) مدنيين - رجل وطفلان - بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان.."

وتابع قائلا: "تسببت الشظايا أيضاً في تضرر مركبة مدنية كانت في الموقع، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".