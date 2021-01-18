السعودية: إصابة 3 أشخاص أحدهم بحالة حرجة بسقوط مقذوف عسكري حوثي في جازان

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
من آثار المقذوف العسكري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الأحد، إصابة 3 أشخاص إثر سقوط مقذوف عسكري أطلقته جماعة الحوثي في اليمن صوب الأراضي السعودية.

وصرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، قائلا إن "الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، وعلى الفور تم الانتقال للموقع ومباشرة الحادث".

وأضاف المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "قد نتج عنه إصابة (3) مدنيين - رجل وطفلان - بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان.."

وتابع قائلا: "تسببت الشظايا أيضاً في تضرر مركبة مدنية كانت في الموقع، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

قد يهمك أيضاً

إدراج الحوثي بقائمة الإرهاب "خطأ كبير".. سفير أمريكا الأسبق في اليمن يوضح لـCNN

شاهد أيضاً
من آثار المقذوف العسكري
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.