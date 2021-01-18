نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتشرت وحدات من الجيش التونسي، مساء الأحد، "لحماية المواقع الحيوية" في 4 ولايات، حسبما أفادت وكالة أنباء تونس الرسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، في تصريحات للوكالة الرسمية، إن وحدات عسكرية كثفت تواجدها في محافظات سوسة والقصرين وبنزرت وسليانة لحماية المواقع الحيوية.

وأضاف المتحدث أن "هذا التعزيز هو أساساً لحماية المقرات السيادية في هذه الولايات الأربع، وذلك تحسباً لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب والتخريب في عدد من جهات الجمهورية".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ان عدداً من المدن بولايات مختلفة، من بينها سليانة وبنزرت والمنستير ومنوبة ونابل والقيروان، شهدت مساء اليوم، أعمال شغب وغلق لطرقات رئيسية من طرف مجموعات من الأفراد إلى جانب عمليات كر وفر بين هذه المجموعات وقوات الأمن.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت تقارير أن الشرطة التونسية اعتقلت قرابة 240 شخصًا، بعد أعمال شغب وتخريب خلال احتجاجات شهدتها مناطق عدة بالبلاد، اعتراضاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.

ومساء السبت، أطلقت خلالها قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات عنيفة مع محتجين في العديد من المدن، إضافة إلى العاصمة تونس.