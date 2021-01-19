دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اقتبس وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، بيت شعر للشاعر السوري نزار قباني، لمدح بلاده بعد وصول عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي وفرتها بلاد لسكانها إلى أكثر من مليونين.

وكتب قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الامارات تتخطى المليونين جرعة من اجمالي لقاح كوفيد ١٩ لسكان الدولة"، حسب قوله.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات بالتغريدة نفسها قائلا: "وأضيف، وبتصرف، من الراحل الكبير نزار قباني ما زلت تسألني عن سيرة وطني سجل لديك إذن ما أنت تجهله"، حسب قوله.

الامارات تتخطى المليونين جرعة من اجمالي لقاح كوفيد ١٩ لسكان الدولة. وأضيف، وبتصرف، من الراحل الكبير نزار قباني ما زلت تسألني عن سيرة وطني سجل لديك إذن ما أنت تجهله

وتوفر الإمارات نوعين من اللقاح المضاد لكورونا، أحدهما لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "فايزر بيوتنيك" الأمريكي.

ويقول قباني في البيت الأصلي الذي استشهد به قرقاش: "ما زلت تسألنى عن عيد ميلادى سجل لديك إذن ما أنت تجهله تاريخ حبك لى تاريخ ميلادي"، حسب قوله.